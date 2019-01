LIVE/ Albalonga-Avellino in tempo reale

Appuntamento in trasferta per l’Avellino che sfida l’Albalonga: la diretta testuale del match dei lupi con gli aggiornamenti in tempo reale.

Albalonga-Avellino 0-0, il tabellino.

Marcatori:

Albalonga (4-5-1): Jorio; Succi, Panini, Paolacci, Pace; Pellecchia, Di Cairano, Barone, Magliocchetti, Corsetti; Pippi.

A disp.: Del Moro, Pucino, Sordi, Lommi, Capogna, Casanova, Proietti, Fatati, Follo. All.: D’Adderio.

Avellino (4-3-3): Viscovo; Dionisi, Morero, Dondoni, Parisi; Matute, Di Paolantonio, Buono; Tribuzzi, De Vena, Da Dalt.

A disp.: Lagomarsini, Ciotola, Gerbaudo, Mentana, Falco, Omohonria, Capitanio, Saporito, Sforzini. All.: Bucaro.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Spina di Palermo e Danese di Trapani.

Note:

La cronaca testuale del match

Primo tempo

0′ – Manca davvero poco al fischio d’inizio di Albalonga-Avellino.

0′ – Tutto confermato anche nell’Albalonga con il 4-5-1 di D’Adderio guidato in avanti da Pippi.

0′ – Confermato il blocco rispetto alle attese l’undici dell’Avellino. 4-3-3 con il tridente Tribuzzi-De Vena-Da Dalt. Rizzo finisce in tribuna.

0′ – Uno sguardo agli altri campi: il Lanusei gioca a Latina, il Trastevere ospita il Castiadas. Ieri il Sassari Latte Dolce ha espugnato 3-2 il terreno della Lupa Roma e il Monterosi è caduto in Sardegna 3-1 a casa del Budoni.

0′ – Ci saranno circa quattrocento tifosi biancoverdi a sostenere l’Avellino. Nessuna prevendita nel corso della settimana, bensì soltanto botteghino aperto a partire da mezzogiorno. Come accaduto sempre finora lontano dal Partenio-Lombardi, i lupi giocheranno in casa.

0′ – Sono attese a breve le formazioni ufficiali di Albalonga-Avellino.

0′ – L’Avellino è arrivato al “Pio XII” con l’abituale “perlustrazione” del terreno di gioco dell’impianto sportivo di Albano Laziale che pare in condizioni accettabili.

0′ – Uno sguardo ai diffidati biancoverdi: nella lista di sono Sforzini e Gerbaudo.

0′ – Cresce l’attesa per l’avvio delle ostilità di Albalonga-Avellino che sarà dato dal signor Catanoso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Spina di Palermo e Danese di Trapani.

0′ – Tra mezz’ora circa le squadre saranno al “Pio XII”. In attesa delle formazioni ufficiali riepiloghiamo le probabili scelte dei due allenatori:

0′ – La dote dell’Albalonga che mette in guardia l’Avellino: sei vittorie di fila e dieci risultati utili consecutivi, nove dei quali inanellati sotto la gestione D’Adderio (sette vittorie e due pareggi).

0′ – “Questa settimana non mi è piaciuta perché ci sono state troppe voci e distrazioni, ci attende un severo banco di prova” ha dichiarato alla vigilia mister Bucaro in riferimento alle voci di mercato e all’intervento di patron De Cesare in conferenza stampa.

0′ – Due innesti under, Viscovo e Rizzo, in settimana e altrettanti colpi over attesi nei prossimi giorni. La trattativa più calda è quella relativa ad Alfageme con il quale si sta lavorando per trovare l’accordo economico. Le dinamiche contrattuali complicate dal trasferimento dalla C alla D necessitano di qualche giorno prima della chiusura dell’operazione.

0′ – In attesa che scendano in campo i “grandi”, in casa biancoverde si celebra la vittoria della Juniores ai danni del Sorrento. Il 2-0 firmato Tompte di ieri ha proiettato nuovamente i lupacchiotti di Rocco in vetta con un punto di vantaggio sui costieri e un match da recuperare contro il Rotonda.

0′ – Meteo variabile su Albano Laziale nel corso della partita con temperature certamente più elevate rispetto all’Irpinia e intorno ai dieci gradi.

0′ – E’ chiaramente ancora presto per le formazioni ufficiali. Ma se l’Avellino si presenterà con il 4-3-3, l’Albalonga dovrebbe presentarsi con il 4-5-1 interpretato in avanti da bomber Pippi, autore finora di nove centri. Undici invece i sigilli di Corsetti.

0′ – Ecco la probabile formazione dell’Avellino (4-3-3): Viscovo (’99); Dionisi, Morero, Dondoni, Parisi (’00); Matute, Di Paolantonio, Buono (’99); Tribuzzi (’98), De Vena, Da Dalt. Per Bucaro però anche la possibilità di scegliere l’under, Omohonria sulla destra difensiva, e schierare tutta la mediana over con l’inserimento di Gerbaudo. In avanti De Vena, non al meglio, è insidiato da Sforzini.

0′ – Bucaro deve rinunciare ancora una volta all’infortunato Carbonelli e allo squalificato Pizzella. Fuori per scelta tecnica Mithra, Patrignani e Tompte (ieri trascinatore della Juniores con una doppietta). Ci sono però i nuovi acquisti Viscovo, pronto all’esordio immediato tra i pali, e Rizzo. Tribuzzi al rientro dopo due turni di assenza per squalifica. Aggregati dalla Juniores Falco e Saporito.

La lista dei 22 convocati:

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Viscovo (1999).

Difensori: Capitanio, Dionisi, Dondoni, Morero, Omohonria (1999), Parisi (2000), Saporito (2001).

Centrocampisti: Buono (1999), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Rizzo (1998), Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Falco (2001), Mentana (1999), Sforzini.

0′ – Tre gare in otto giorni per l’Avellino. Si inizia oggi da Albano Laziale, poi la cenerentola Anzio mercoledì al Partenio-Lombardi (ore 15) e tra una settimana ritorno nel Lazio a Colleferro per sfidare il Città di Anagni. E’ l’ennesimo tour de force di un campionato fitto di impegni anche dopo il giro di boa.

0′ – E’ la prima esterna dell’anno per l’Avellino atteso al bivio di Albano Laziale per imboccare la strada che porta alla vetta, ma sulla quale c’è rullo compressore Albalonga. Al Comunale “Pio XII” si gioca il big match della ventunesima giornata del girone G della Lega Nazionale Dilettanti. Dopo il 2-0 al Ladispoli, i biancoverdi cercano il brindisi-bis in questo avvio di girone di ritorno: fischio d’inizio come al solito alle 14.30.