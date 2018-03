Lite tra nigeriani al centro d’accoglienza di Avellino: 21enne ferito da coltello

Gli Agenti della Sezione Volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un cittadino di nazionalità nigeriana, responsabile di possesso di arma, tentata estorsione e lesioni aggravate.

L’episodio è avvenuto ieri sera quando è stato richiesto l’intervento della pattuglia in servizio presso una struttura cittadina adibita ad ospitare richiedenti asilo politico. Qui era in atto una violenta lite tra cittadini nigeriani, presumibilmente scaturita per motivi di carattere economico.

Sul posto è stato identificato un 21enne nigeriano, che presentava una copiosa perdita di sangue dalla spalla sinistra, provocata da una lama di coltello. Lo stesso ha ammesso di essere stato aggredito e ferito da un connazionale che all’arrivo dei poliziotti si è dileguato.

A nulla però è valso però il tentativo dell’aggressore di far perdere le proprie tracce, in quanto, nelle prime ore della mattinata odierna, grazie all’acquisizione di elementi identificativi, è stato rintracciato e bloccato per essere condotto in Questura, dove, a seguito degli accertamenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà.