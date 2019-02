Lite in un centro Sprar: guineano arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza, in collaborazione i colleghi della Stazione di Lioni, hanno arrestato un 25enne d’origine guineana ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio e detenzione abusiva di munizionamento. Nel corso di una lite scaturita per futili motivi in un centro Sprar di Conza della Campania, lo straniero, armato di coltello, ha tentato di colpire con un fendente un suo connazionale.

L’intento violento non si è concretizzato per l’intervento di un giovane del Togo, domiciliato presso il medesimo centro di permanenza, che, accorso per sedare la lite, è rimasto ferito alla mano, fortunatamente in modo non grave.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno trovato all’interno dello zaino del 25enne il coltello a serramanico (della lunghezza di circa 25 centimetri) utilizzato per l’aggressione nonché una cartuccia per fucile.

Il giovane, già noto ai militari operanti per i suoi atteggiamenti di prevaricazione e minacciosi messi in atto nei confronti di altri ospiti della struttura, è stato portato in caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.