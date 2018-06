Economia L’irpino Taurasi presidente di OBR Campania-Rete Fondimpresa 20 giugno 2018

Mike Taurasi è stato eletto Presidente dell’OBR Campania – Rete Fondimpresa. Ingegnere, 37 anni, è a capo della Taurasi Engineering, impresa che progetta e produce componenti per l’automazione industriale per il mercato internazionale. Già Consigliere del Gruppo Giovani, attualmente fa parte del Consiglio Generale di Confindustria Avellino.

Designato dalla componente datoriale dell’OBR Campania, Taurasi ha raccolto il consenso unanime dell’Assemblea, composta dai rappresentanti del sistema regionale di Confindustria e da quelli di CGIL, CISL, UIL della Campania; in questo compito sarà in campo con il Vice Presidente, Raffaele Paudice, espressione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il neopresidente, nel ringraziare le Parti Sociali per l’onore di rappresentare l’Organismo Bilaterale per la Formazione in Campania, ha tracciato una linea di continuità e di nuova energia che viene da questa presidenza basata sulla attiva cooperazione dell’ Ente nel suo insieme e di ciascuna delle sue componenti, potendo avvalersi di una collaudata ed efficace struttura operativa.

L’Ente si pone obiettivi sempre più ambiziosi, quali il rafforzamento del positivo trend in atto già da alcuni anni in Campania. Grazie all’attività di promozione e ai servizi informativi e di assistenza tecnica per le oltre 20mila aziende aderenti, queste potranno incrementare il numero di Piani formativi presentati e finanziati da Fondimpresa. Con la diffusione dei risultati dell’attività di ricerca e di monitoraggio e valutazione della formazione realizzata, l’OBR Campania svilupperà iniziative specificamente finalizzate alla diffusione delle buone pratiche per il miglioramento dell’efficacia e della qualità della formazione continua nella nostra regione, quale focus del mandato di questa presidenza.