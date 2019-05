Attualità L’irpino Geni Curato alla finale di Sanremo Rock 30 maggio 2019

L’Irpino Gennaro Curato, in arte Geni, è il cantautore Campano che approderà alla finale della 32esima edizione del Festival Live Tour di Sanremo Rock. La settimana prossima sul palco del Teatro Ariston della Città dei Fiori, Geni, “ormeggerà” con due suoi brani: “Oggi No” e “Superdonna” per contendersi la finalissima con altri musicisti in gara da tutta Italia. Una grande soddisfazione per chi fin da ragazzino ha fatto della musica la sua sposa, la sua diletta, dedicando un’intera vita all’arte e alle note. Dopo le selezioni del 24 maggio scorso per la finale Regionale Campania Live del Live Tour 2018/2019 di Finale Regionale Sanremo Rock, il cantautore irpino tende alla finalissima con il suo stile inconfondibile che riporta alla mente il rock degli anni ’70, e al falsetto naturale, a tratti sgraziato, del grande e immortale Lucio Battisti.

Gennaro Curato, appassionato di musica sin dall’età di 11 anni, ha iniziato a studiare chitarra classica formando poi insieme a degli amici un piccolo gruppo musicale che eseguiva canzoni sia italiane che internazionali. Partecipa a diverse manifestazioni musicali come Castrocaro, Crisi, premio Poggio Bustone, Musici e Poeti, e vari talent televisivi in Campania. Geni, poi, si esibisce nei locali della sua zona, in Italia e all’estero. Durante l’anno 2013 si è esibito in Polonia proponendo un vasto repertorio di canzoni italiane e napoletane. A Febbraio 2014 sempre in Polonia è stato ospite su TVP che è la prima rete nazionale polacca presentando la sua canzone dal titolo “senza ostacoli senza nuvole” e riscuotendo un buon successo di pubblico. La musica di Gennaro è spassionata e positiva e proietta l’ascoltatore in un cielo senza nuvole, dove viene cullato dalla sua voce carica di energia positiva e di speranza. “Tratti di me” è il suo primo disco autoprodotto, un album semplice e melodico, che affronta vari temi, dove le canzoni sono tutte diverse tra loro sia per anno che per storia. Tutti i brani nascono dal bisogno di rendere tangibili e reali i pensieri e dare possibilità all’anima di potersi esprimere. Innamorato della musica sin da piccolo, senza mai tradirla, come fosse la donna più bella del mondo, e lui l’uomo più fedele della terra. Il suo stile è riconoscibile anche nell’ultima sua realizzazione, che di contemporaneo ha il titolo ovvero “Supermoderna”, ma con elegante leggerezza sottolinea come al giorno d’oggi ci si perde inseguendo la linea, le tendenze anche nutrizionali del momento.

Sanremo Rock il festival rock&trend più ambito d’Italia il contest che ha dato luce a numerosi Big del panorama musicale Italiano. Sanremo Rock & Trend Festival è il contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nei primi Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, Ligabue, Carmen Consoli, i Litfiba, i CCCP, i Tazenda, i Bluvertigo, Edoardo Bennato, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, sulle tendenze, le preferenze, gli stati d’animo.