Attualità L’irpino Fabio Strazzella in finale al Master Pizza Champion 2 ottobre 2019

A rappresentare la Campania in tv sul canale Sky 913 e Canale Italia a partire da lunedì 7 ottobre al Master Pizza Champion, l’unico talent show per pizzaioli professionisti, sarà Fabio Strazzella della pizzeria Manhattan di Vallata. Il pluripremiato pizzaiolo irpino è risultato il vincitore della tappa di selezione di Napoli lo scorso 20 maggio.

Durante la gara ha presentato ai giudici la pizza “Brezza di Mare”, realizzata con impasto all’acqua di mare purificata ad uso alimentare, fior di latte, rucola, salmone rosso selvaggio Sokeye marinato al pepe nero affumicato al legno di melo, polvere di limone di limone artigianale di Sorrento e olio aromatizzato con scorzette di limoni di Sorrento.

Quella di Napoli è stata una gara affascinante dove Fabio alla fine, dopo un’ agguerrita competizione, ha vinto al cospetto dei più grandi pizzaioli napoletani ritenuti i migliori al mondo in questo campo culinario.

Dunque, Vallata e l’Irpinia intera trionfa grazie a Fabio Strazzella, l’unico pizzaiolo in tutta la Campania ad accedere a questa importante finalissima televisiva.

Saranno solamente 16 i pizzaioli scelti tra le varie tappe tenutesi in varie città d’Italia a darsi battaglia a colpi di pala in 6 puntate davanti alle telecamere per ambire al prestigioso titolo di Campione della 5° edizione di Master Pizza Champion 2019.

Tutti faranno il tifo per l’estro e la qualità di Fabio, a partire dagli altri tre fratelli con cui il pizzaiolo porta avanti con passione l’attività della pizzeria Manhattan. In primis, Diego anche lui abile pizzaiolo con cui Fabio condivide le capacità e tutti i segreti del mondo della pizza. Vincenzo il proprietario, a cui è affidato il delicato compito di gestione dell’ attività e i rapporti con i fornitori. Infine Carmine, il vero jolly della famiglia che cura tutti gli aspetti organizzativi e di marketing di questa rinomata pizzeria. Dietro i successi di questi quattro fratelli, diventati negli anni un vera e propria macchina perfetta, ci sono come punti di riferimento i propri genitori. Rocco con un passato ultra trentennale nel campo della panificazione e Pasqualina instancabile lavoratrice e mamma sempre presente nelle scelte dei propri figli. Un anno pieno di successi per i fratelli Strazzella della pizzeria Manhattan a Vallata quelli che si sono ripetuti durante le varie competizioni ai campionati della pizza. A cominciare dal 2° posto al Campionato Mondiale del Pizzaiolo a Napoli, passando per il 3° posto al Campionato Internazionale di Pizza Italiana, il 7° posto all’ultima edizione del Campionato Europeo della Pizza con finalissima a Londra nel prossimo novembre.

Sono oltre 100 i tipi di pizze che i fratelli Strazzella propongono tutti i giorni nella propria pizzeria ai loro clienti abbinati a ben 5 tipologie di impasti: quello tradizionale, quello napoletano STG, quello Integrale ai 7 cereali, quello al riso rosso (Ermes) e infine, a gran richiesta l’impasto all’ acqua di mare vera e propria novità.

Complimenti a Fabio Strazzella: questa vittoria gli permetterà di sfidarsi con gli altri campioni della pizza davanti alle telecamere di Master Pizza Champion dove si confronterà su prove di abilità e preparazione di pizze gourmet. Un grande in bocca al lupo dalla nostra redazione con la speranza che l’Irpinia possa trionfare.