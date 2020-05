Attualità In Evidenza Primo Piano “L’Irpinia è pronta ad ospitare visitatori per un turismo lento”. In campo la Pro Loco di Mercogliano 30 maggio 2020

Alpi – “In questo periodo così difficile per il turismo, il nostro impegno sarà tutto incentrato sulla promozione dei nostri territori”. Stefania Porraro, presidente della Pro Loco di Mercogliano, è attivamente al lavoro per la 19^ edizione di “Sportdays” che, quest’anno, per la prima volta, si terrà nel comune alle falde di Montevergine. Un’edizione particolare per il rispetto delle norme anticontagio e, quindi, più basata sui media e sui social: un’occasione importante per un’azione mirata e diffusa di marketing territoriale.

“Allo sport abbineremo le bellezze, che sono davvero molteplici, dei nostri territori. Ci saranno le Pro Loco in campo, pronte a fornire tutte le notizie utili. Noi speriamo che quest’anno ci siano tantissimi visitatori nel Parco del Partenio e non solo. L’Irpinia è pronta ad ospitare il turismo lento, di prossimità, in particolare in un periodo particolare come questo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda di Porraro, anche il presidente provinciale dell’Unpli, Giuseppe Silvestri. “Le Pro Loco – dice – sono a disposizione del territorio. Siamo dei sognatori che lavorano sul campo, ma abbiamo tracciato l’indentikit culturale dell’Irpinia”.