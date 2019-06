Economia Primo Piano L’Irpinia del vino sbarca a New York: Tasting Lab per quindici aziende 24 giugno 2019

L’Irpinia del vino sbarca a New York: tasting lab per quindici aziende. Mercoledì, 26 giugno, nell’ambito del progetto WI-FI – Wines from Irpinia, promosso dal Gal Irpinia e finanziato dalla Regione Campania, saranno quindici le aziende protagoniste di un Tasting Lab dedicato all’Irpinia organizzato da Vinitaly International a New York presso il 3 West Club sulla 5th Avenue, a Manhattan, tra il Rockefeller Center e la Radio City Music Hall, in occasione dell’Italian Wine Ambassador Certification Course.

“L’Irpinia del vino ha bisogno di entrare nei mercati internazionali e per farlo ha bisogno di rafforzare il proprio brand all’interno di circuiti prestigiosi. Tra questi Vinitaly International è di sicuro uno dei più importanti ed anche uno dei più concreti in termini di risultati e riverberi commerciali. Ecco perché la prosecuzione della partnership tra Vinitaly International Academy ed il Gal Irpinia rappresenta una circostanza di grande valore e che va salutata con favore”, precisa Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

“Dopo la masterclass di Vinitaly dell’aprile scorso – continua Petracca – alla presenza di Stevie Kim, managing director di Vinitaly International, nel corso della quale sono emerse con evidenza lampante le potenzialità delle nostre produzioni vitivinicole, le aziende irpine che hanno aderito all’iniziativa e che hanno deciso di partecipare a questa seconda tappa, quella statunitense, avranno un’occasione di promozione di grande importanza. Si tratta di uno degli appuntamenti di punta del programma di Vinitaly International, cui ne seguiranno altri per mercati altrettanto prestigiosi”.

«”Bene ha fatto il Gal Irpinia – conclude il presidente Maurizio Petracca – ad intercettare questa opportunità e bene ha fatto la Regione Campania a sostenere questa iniziativa che rappresenta una occasione concreta di valorizzazione territoriale. L’Irpinia del vino ha bisogno di queste occasioni perché rappresentano strumenti utilissimi per uscire dai confini nazionali, approdare su piazze globali e farlo attraverso canali riconosciuti a livello mondiale perché oggi Vinitaly International rappresenta una sorta di certificazione di qualità in termini di comunicazione e di marketing”.