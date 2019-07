L’Irpinia brucia: tre incendi in poche ore, caschi rossi in azione

Incendi in Irpinia, giornata di lavoro straordinario per Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Tre gli incendi registrati in provincia. A Paternopoli la squadra del Genio Civile è stato costretta ad un intervento su uno spazio di circa un ettaro tra incolto e boscato, quercino e olmi.

A Lioni, in località Vallone Acqua delle Brecce, in campo c’è una squadra della comunità Montana Alta Irpinia. Segnalazioni anche da Cervinara. A Pietradefusi, in località Vertecchia, sono impegnati i Vigili del Fuoco di Grottaminarda.

Ma l’emergenza è soprattutto nel casertano. “Abbiamo tutti gli elicotteri regionali impegnati nella provincia di Caserta, dove ci sono molte situazioni di emergenza”, precisa la dirigente regionale del Genio Civile Claudia Campobasso.