Lions Mons Militum in Promozione: la gioia di patron Fabbricatore 30 maggio 2018

“È stato un anno importante, per certi versi anche fantastico: ci siamo sempre detti che non volevamo essere comparse, ma protagonisti. Per riuscire in questo intento c’era bisogno di uomini, gente pronta al sacrificio. Abbiamo messo insieme ragazzi che presi uno ad uno, in campo e fuori, si sono dimostrati veri uomini che hanno avuto bene in mente l’obiettivo e non l’hanno mai mollato”.

Queste le parole del compiaciuto presidente Franco Fabbricatore che ha aggiunto: “A distanza di circa 20 anni ci siamo tolti una bella soddisfazione, ritornare in Promozione dopo una cavalcata impressionante (migliore seconda di tutti i gironi regionali di categoria) che ha reso tutti indispensabili: dal magazziniere ai ragazzi degli Allievi, da tutti quelli che sono scesi in campo allo staff, a tutti quelli che ci hanno creduto anche nei momenti più incerti e di fronte a sfide che potevamo sembrare difficili. Il merito di questo risultato va a tutti. Con il caldo, il gelo o sotto la pioggia i ragazzi hanno sempre potuto contare sulla sua passione e sul sostegno e soprattutto sulla opportunità data di crescere, promuovere e realizzare un progetto che altrimenti sarebbe stato un semplice pensiero”.

La vittoria è stata festeggiata a Vietri sul Mare a tavola con una cena sociale, che ha visto ospiti del patron Fabbricatore il team al completo dei Lions. Dal duo Gerardo Carullo-Manolo Alessandrino (allenatori) alla dirigenza tutta. Presente anche il presidente dell’Associazione ASCS Lions Mons Militum Gianpietro Capone e una rappresentanza dei membri arbitrali della Federazione regionale, tra cui un giovane arbitro (peraltro l’unico con cui si sono perse due gare casalinghe), evidenziando quanto di sportività ci sia nel messaggio della società.