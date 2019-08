Provincia Lioni, weekend di Ferragosto con Giusy Ferreri e Peppe Iodice 13 agosto 2019

Tre giorni di spettacoli e musica, torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il concertone del 17 agosto a Lioni.

Sul palcoscenico di viale IV novembre, dalle ore 21.30, salirà la Amy Winehouse italiana e numero uno delle hit estive, Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2019”.

Il 15 agosto alla stessa ora, invece, in scena il cabaret di Peppe Iodice, in Alta Irpinia direttamente dal cast di Made in Sud, mentre lo swing degli Spaghetti Style animerà la serata del 16 agosto.

Tre appuntamenti, per la direzione artistica di Antonio Sena, che si inseriscono nelle cerimonie ufficiali per il Ferragosto e il patrono San Rocco. Tre serate che dagli anni ’70 rappresentano un must per i tanti emigranti irpini nel mondo e che vedono alternarsi sul palco della grande piazza centrale di Lioni artisti tra i più illustri del panorama musicale nazionale. Il tutto arricchito dalle storiche luminarie di “Luci in paese”.

Gli spettacoli sono gratuiti e si inseriscono ne “Il treno degli eventi” – Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”.