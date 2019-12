Lioni: incidente tra autocarro e autovettura, anziano in ospedale

Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Avellino che sono intervenuti dapprima sull’autostrada A16, Napoli – Canosa, al Km. 28,700 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Baiano, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Il veicolo completamente avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza.

Sempre questa mattina, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta in via Fiego, a Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autocarro ed un’autovettura. Nell’impatto, uno dei due coniugi anziani occupanti l’autovettura rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo aver tagliato le lamiere veniva liberato e consegnato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Oliveto Citra, per le cure del caso.