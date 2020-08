Lioni, incidente e rissa. Indagini in corso sui due episodi

Questa notte a Lioni, in provincia di Avellino, una persona si è resa protagonista di un incidente stradale e di una rissa. Nel quartiere San Bernardino, l’uomo, alla guida di un furgone, ha impattato delle auto in sosta per poi finire contro un palo, abbattendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona.

L’uomo è stato bloccato in Via Roma, poco lontano dal luogo dell’incidente, dai carabinieri della stazione locale, dopo essersi reso protagonista di una rissa con altre due persone. Sul posto i sanitari del 118 per curare una persona rimasta ferita.

Indagini in corso, sui due episodi, da parte dei carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi