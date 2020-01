Lioni, incendio in un’abitazione: ustioni per un 80enne

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta questa mattina in una traversa di via Napoli, nel comune dell’Alta Irpinia, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una abitazione del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, visto che all’interno della casa vi era un uomo di 80 anni, ha inviato in supporto anche la squadra del distaccamento di Montella ed un’autobotte dalla sede centrale di Avellino.

Le fiamme, che hanno interessato parte del piano terra, sono state prontamente spente, evitando che le stesse si propagassero al resto della struttura. Operazioni rese ancora più difficili per la presenza di una bombola di GPL (gas di petrolio liquefatto) che è stata portata all’esterno e messa in sicurezza. L’ottantenne proprietario ha riportato lievi ustioni agli arti e una leggera intossicazione, tanto da essere consegnato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per le cure del caso.