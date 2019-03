Gubitosa: “I lavori della Lioni-Grottaminarda partiranno subito. L’opera si completerà”

I lavori della Lioni-Grottaminarda partiranno subito. E, cosa più importante, l’opera sarà portata a termine. L’onorevole Michele Gubitosa non ha dubbi e ribadisce il concetto già espresso le scorse settimane durante un’intervista televisiva. “Il sottoscritto ed il Movimento 5 Stelle lo stanno dicendo da tempo. L’opera si farà e sarà completata. Questa è una certezza, i cittadini ed i lavoratori possono stare tranquilli”. Il parlamentare si sofferma anche sulla manifestazione di piazza di ieri mattina. “Anche se ho visto manifestare poca gente, a loro va tutta la mia solidarietà, perché le persone che scendono in strada per i loro diritti vanno sempre rispettate, che siano 5 o che siano 100. Però la manifestazione si è basata su un fatto non veritiero, ovvero che il Movimento 5 Stelle ha bloccato l’opera. Questo non è assolutamente vero ed io lo sto dicendo da mesi, anche a chi ha organizzato il corteo di ieri. Mi viene il dubbio che qualcuno voglia specularci sopra, facendo passare come un proprio merito il fatto che i lavori ripartiranno. Non c’è nulla di più falso, perché il Movimento 5 Stelle sta seguendo questa situazione da sempre. Noi la consideriamo un’opera utile e strategica per la provincia di Avellino. Da sempre, quindi non c’è stato nessun passo indietro. Volevamo solo vederci più chiaro, per questo motivo avevamo bisogno di carte, numeri, documenti. Quando i cittadini ci hanno votato lo scorso 4 marzo, lo hanno fatto perché le cose cambiassero. Quindi, era necessario mettere un punto e tracciare una linea di discontinuità rispetto al passato. Gli irpini non solo vogliono opere pubbliche, ma soprattutto vogliono che si completino. Il modus operandi che abbiamo seguito, ci dà ora la certezza che la Lioni-Grottaminarda sarà portata a compimento. Non volevamo commettere gli errori del passato. Ricordo infatti a tutti che l’opera è stata più volte interrotta. Il nostro Governo, invece, ora la completerà”.

La settimana prossima, probabilmente il 6 marzo, con lo “Sblocca Italia”, anche la Lioni-Grottaminarda avrà l’accelerazione definitiva. “Sul come sarà portata avanti l’opera, lo vedremo la prossima settimana. Varie sono le ipotesi sul tavolo del Governo. Ancora pochi giorni e sapremo. Ma c’è una certezza: l’opera si fa e sarà completata”.