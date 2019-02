Lioni-Grottaminarda, Maraia (M5S) rassicura: “L’opera si farà”

“È chiaro l’esito del summit da poco conclusosi a Roma, dove alla presenza del Ministro Toninelli, del sottosegretario agli interni Carlo Sibilia, del capogruppo in commissione lavori pubblici senatore

Agostinelli e del senatore Ugo Grassi è stata tracciata una linea chiara. L’opera che coinvolge 14 comuni Irpini verrà realizzata in discontinuità con il passato, non ci sarà nessun commissario e ciò per

garantire un controllo diretto da parte del Governo e del ministero competente. L’obiettivo è semplice, garantire tempi certi per la realizzazione ed impedire, come purtroppo avvenuto negli ultimi decenni, che i costi lievitino a dismisura” così il deputato pentastellato, Generoso Maraia.

“Siamo entusiasti – prosegue – per questa bella notizia e soddisfatti per l’attenzione del Governo su temi come la Sanità, le infrastrutture ed il lavoro. In pochi mesi abbiamo affrontato i problemi relativi la Stazione Hirpinia, la ricapitalizzazione dell’IIA, abbiamo fatto nascere 18 Dea di primo livello in tutta la regione. Dopo lo scippo dell’Asl e l’intervento del Governo sulla radioterapia al Frangipane ci apprestiamo a seguire l’evoluzione di un’opera strategica quale la Lioni-Grottaminarda”.

“Dispiace aver anticipato chi si appresta a convocare l’ennesimo consiglio comunale monotematico per diffondere fake news, cosa che ormai sta diventando prassi consolidata in provincia. Per questo tema, come per gli altri, la competenza è del Governo e gli amministratori locali farebbero bene a confrontarsi con noi invece di strumentalizzare per fare un po’ di becera disinformazione. L’Irpinia torna ad essere protagonista nazionale” conclude la nota di Maraia.