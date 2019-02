Provincia Lioni e Caposele, al via laboratori per disabili “Spazio di vita indipendente” 5 febbraio 2019

Domani, mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 10.30, presso il “Centro Ideas” di via Ugo Foscolo del comune di Lioni, ci sarà l’inaugurazione dei laboratori ricreativi che si caratterizzeranno come “Spazio di vita indipendente”, all’interno dei quali i partecipanti potranno non solo trascorrere dei momenti di socializzazione e aggregazione, ma acquisire competenze utili per lo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione. Il servizio è rivolto a soggetti disabili dai 18 a 64 anni e sarà svolto anche presso il Centro Polifunzionale del Comune di Caposele.

Interverranno il direttore del Consorzio dei Servizi Sociali Michelina Iuliano, il presidente del Consorzio dei Servizi Sociali Stefano Farina, il sindaco del Comune di Lioni Yuri Gioino, il sindaco del Comune di Caposele Lorenzo Melillo e la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.

“E’ un importante progetto che, su iniziativa del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, il Comune di Lioni ha voluto realizzare mettendo a disposizione locali idonei all’espletamento di tecnologie didattiche per l’educazione inclusiva – dichiara l’Amministrazione comunale -. Il valore di tale iniziativa, seppure ancora in fase sperimentale, sta nella capacità di favorire processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti dei partecipanti. Ci occuperemo, infatti, di promuovere azioni che riescano a scoprire le capacità dei singoli interessati ai laboratori. E questo perché pensiamo alla Speciale Normalità come a un meraviglioso mondo composto da una pluralità di intelligenze e abilità” .