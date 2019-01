Provincia Lioni, bandiere a mezz’asta nel giorno dei funerali di Stato di Zamberletti 29 gennaio 2019

Bandiere a mezz’asta davanti al Comune di Lioni nel giorno dei funerali di Stato dell’ex ministro Giuseppe Zamberletti, oggi martedì 29 gennaio.

“Abbiamo ritenuto doveroso, come amministrazione e a nome di tutti i cittadini lionesi, partecipare al dolore per la scomparsa dell’onorevole Zamberletti, padre della Protezione civile e amico delle popolazioni dell’Alta Irpinia, e tributargli il rispetto che gli è dovuto esponendo in segno di lutto le bandiere a mezz’asta” scrive in una nota l’amministrazione targata Yuri Gioino.

“Anche Lioni – prosegue – conserva un ricordo affettuoso e commosso di quest’uomo del nord dalla grande umanità, che ha fatto della capacità di ascolto delle istanze della gente il tratto distintivo del suo impegno da commissario per la ricostruzione nei giorni difficili del terremoto del 1980. Il suo nome resterà per sempre legato a doppio filo alla nostra comunità che ha trovato in lui un punto di riferimento in uno degli eventi più drammatici della sua storia”.