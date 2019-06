Magazine L’intrattenimento scorre sul web tra serie tv, giochi e social 10 giugno 2019

Internet è un contenitore enorme dove trovare qualsiasi genere di cosa. È, quindi, un mondo perfetto per chi vuole trascorrere del tempo libero guardando una serie tv, giocando online oppure sui social.

Le serie Tv

Una delle grandi novità degli ultimi anni è rappresentata dalle Serie Tv. Il successo delle nuove serie televisive, andrebbe spiegato e compreso partendo proprio dalla rivoluzione tecnologica e dalle nuove modalità di fruizioni a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Chi ama le serie tv sa che il fulcro della narrazione è in continuo divenire, non c’è uno schema fisso attraverso cui ruotano storie o personaggi fissi, ma nel corso delle puntate cambiano storie e trame principali. Non esistono personaggi statici.

Nelle serie tv di maggior successo si costruiscono personaggi principali, in maniera accurata, e poi le diverse puntate sono delle varianti di questo schema che si ripete. Pensiamo a tutti i telefilm, da Rex a Lessie, oppure Derrick etc. Uno spettatore si può perdere qualche puntata, ma, anche se alcune puntate sono connesse da una cornice principale, rappresentano però, nella trama generale dei microuniversi narrativi diversi.

Altro fattore da tenere in considerazione è la qualità. Le serie tv sul web sono qualitativamente molto elevate. In molte serie televisive ci sono riferimenti letterari anche alti, con riflessioni filosofiche. Si crea cioè un universo più ampio dettagliato, in modo da fidelizzare con lo spettatore. E infatti non è casuale che, a partire dalla nuova serialità, anche la produzione si saggi o testi filosofici sulle serie sta prendendo piede, proprio in virtù di quei riferimenti letterari, al punto che si parla di una nuova forma di letteratura. Anzi, spesso si parla che la nuova serialità rappresenta oggi, per il pubblico, quello che il romanzo era per l’ottocento.

I giochi

Altro fattore di interesse che corre sul web sono i giochi online. Un successo dovuto principalmente alla possibilità di giocare dallo smartphone. Questo permette all’appassionato di collegarsi in ogni momento della giornata e da qualsiasi posto lo desideri. In pratica ci si può connettere a siti specifici anche mentre si è in coda al supermercato, o quando si attende l’amico che arriva immancabilmente in ritardo. Basta passare davanti alla fermata di un autobus per notare quanto questo sia vero: la gran parte di coloro che attendono la vettura stanno sicuramente giocando con lo smartphone. Un altro vantaggio del gioco online, sia che si tratti di slot, roulette online o un gioco di ruolo, sta nella possibilità di giocare da soli, ma non solo. Se lo si desidera è possibile in alcuni giochi, incontrare degli amici in rete, o fare nuove conoscenze. In qualsiasi momento del giorno e della notte si può trovare qualcuno con cui condividere la nostra passione. Il gioco non è più per persone solitarie, ma anche per chi ama incontrare sempre nuova gente.

Questi giochi di ultima generazione sono molto interattivi; non si tratta semplicemente di assistere passivi ad un evento, ma si può prendervi parte in ogni modo, anche magari partecipando con tutto il corpo, come avviene con i giochi online di alcune console.

Alcuni di essi favoriscono l’utilizzo di alcune funzioni cognitive, permettendoci di mantenere la vista, la coordinazione occhio mano, le capacità intuitive sempre attive e in forma. Il tutto senza dover spendere cifre eccessive e divertendosi.

I social

Non si può non citare Facebook quando si parla di social network. Il suo successo è praticamente inarrestabile. La diretta “Live” di Facebook non conosce limiti, tanto da vedere il video selfie conquistare anche Instagram, il social network dedicato interamente alle foto: di recente infatti, l’amministratore delegato di Facebook ha deciso di sfruttare l’idea di Snapchat di creare brevi video destinati a scomparire dopo poco tempo per applicarla a Instagram.

Il suo obiettivo è chiaramente quello di sostituire Snapchat per veicolare tutto il traffico di utenti verso Instagram, dove più di 100 milioni di persone creano storie ogni giorno.

Per fare questo, Zuckerberg ha aggiunto nuove funzioni, come i filtri e la presenza di maschere con cui le persone possono divertirsi a modificare il proprio aspetto.

Anche Whatsapp resta al passo con gli altri social network, confermando un’utenza pari a un miliardo di persone, così come Instagram continua a macinare terreno.