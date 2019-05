Economia Linea Verde Life alla scoperta dell’Irpinia delle eccellenze 16 maggio 2019

L’Irpinia delle eccellenze ha il sapore dolce di “Cose da Mat”, la pasticceria salutistica di Avellino, tra i protagonisti della prossima trasmissione di Linea Verde Life, in programma sabato 18 maggio alle 12.20 su Rai 1.

Nei giorni scorsi Paolo Malanga e Matilde Auriemma hanno ricevuto la visita della troupe del seguitissimo programma Rai che, ogni sabato, accende i riflettori su una comunità del nostro paese per raccontarne storia, tradizioni ed eccellenze.

“Sei lunghissimi anni di lavoro e impegno hanno trovato oggi il degno coronamento”, raccontano su Facebook i titolari dell’attività, diventata riferimento in città non solo per i celiaci.

“Il nostro approccio salutistico e innovativo alla pasticceria ha spinto gli autori di Linea Verde Life a selezionare la nostra attività”, racconta Paolo. “I nostri prodotti senza glutine, immaginati in prima battuta per i celiaci, sono diventati un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutti. I celiaci, che fino a qualche anno fa erano costretti ad un’alimentazione sacrificata, oggi possono condividere tutti i piaceri della buona tavola, a partire dai dolci”.