Attualità Provincia Linea Verde, la conduttrice Daniela Ferolla ricorda l’Irpinia: “Mi sono persa e mi ha salvato un pastore” 7 gennaio 2019

Daniela Ferolla conduttrice del programma Linea Verde, trasmissione che va in onda su Rai 1 tutte le domeniche ad ora di pranzo, si racconta in un’intervista rilasciata al quotidiano il Giornale.

Durante l’intervista Daniela racconta al giornale fondato da Montanelli un episodio accaduto in Irpinia durante la registrazione di una puntata: «Indimenticabile – dice – l’avventura in auto tra i Monti Picentini. Complici la pioggia insistente e l’assenza di segnale Gps, ci siamo persi e impantanati con l’auto in una stradina sterrata di campagna. Se non fosse stato per un pastore, passato di lì per caso dopo diverse ore, saremmo ancora là!».

La trasmissione, infatti, ha portato gli italiani alla scoperta dei tesori irpini durante la puntata andata in onda lo scorso 28 ottobre 2018.

Diventata famosa dopo la vittoria del concorso di bellezza Miss Italia nel 2001, Daniela oggi conduce il programma insieme a Federico Quaranta.