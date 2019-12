Alfredo Picariello – L’imprenditore irpino Francesco Sodano sarà l’ambasciatore della nocciola italiana. Il compito, ampiamente prestigioso, gli è stato conferito nel corso della 15^ assise nazionale dell’associazione “Città della Nocciola” che riunisce ben 240 comuni italiani. Il giovane Sodano è stato nominato presidente del Club Amici della Città della Nocciola con la mission di promuovere il culto e l’orgoglio della nocciola italiana.

“Mai come in questa fase storica il comparto corilicolo necessita di attenzione”, afferma l’imprenditore Francesco Sodano. “Per garantire un futuro ed un ricambio generazionale alle imprese del territorio è importante immaginare azioni mirate per consentire agli agricoltori, ai trasformatori primari e secondari di recuperare la redditività persa nell’ultimo decennio. Si tratta certamente di una sfida ambiziosa, ma a mio parere perseguibile solo con un’unione di intenti e di visione tra tutti gli attori della filiera”.

“Dobbiamo rafforzare in noi la consapevolezza che la nocciola rappresenta ed ha rappresentato un volano per l’economia dei territori e affinchè continui ad esserlo è indispensabile abbattere gli schemi fin quì consolidatisi investendo in qualità, identificazione territoriale e tutela anche attraverso forme di cooperazione. Dobbiamo farci portatori di forme innovative di sviluppo che promuovano un modello imprenditoriale in grado di porre al centro il territorio e le sue produzioni”. Insomma, idee chiare, idee innovative che proiettano anche la provincia di Avellino in alto.

L’assise si è svolta in rappresentanza dei 240 comuni aderenti moltissimi dei quali hanno partecipato, provenienti dalla Sicilia al Piemonte passando per la Calabria, la Campania, il Lazio, l’Umbria e la Liguria. L’assemblea dei comuni aderenti dopo aver trattato argomenti istituzionali di rito ha affrontato le scelte strategiche in considerazione del nuovo scenario della Nocciola Italiana. Con un impegno, il 7 e 8 dicembre, di ampia visibilità nazionale @Nocciola Day che, oltre ai duecento siti lungo tutto lo stivale, terrà il suo evento di punta a FICO-Bologna.

A conclusione dei lavori in anteprima nazionale è stata presentata l’Enciclopedia della Nocciola con gli autori Clara, Gigi Padovani e Irma Brizi. Il 2020 vedrà due assisi: la prima in primavera in Calabria a Cardinale e Torre di Ruggiero, la seconda in autunno ad Avella. Confermato a Presidente Nazionale Rosario D’Acunto, entrano nel consiglio Direttivo Nazionale i sindaci di Caprarola Eugenio Stelliferi, e di Bevagna Annarita Falsacappa.

Il prossimo evento nazionale di grande impatto comunicativo si terrà l’8 dicembre a Fico Eataly World con la 8^ edizione del Nocciola Day, la giornata nazionale dedicata alla nocciola e all’orgoglio corilicolo italiano.