Politica L’impegno del candidato Morano: “Restituirò la Dante Alighieri alla città” 29 maggio 2018

“La Dante Alighieri è un pezzo di storia della nostra città, un pezzo di storia che ci è stato tolto senza una ragione precisa. Come coalizione di centro-destra ci prendiamo l’impegno di restituire agli avellinesi la scuola che in tanti abbiamo frequentato, la scuola che io ho frequentato”.

A parlare è Sabino Morano, candidato sindaco al Comune di Avellino per la coalizione di centro-destra. Il presidente di Primavera Irpinia si è recato presso la struttura scolastica di via Piave, dichiarata inagibile dal 2012 e qui ha ribadito la necessità di restituire alle nuove generazione una delle scuole più antiche del capoluogo, passata agli annali per l’ottima formazione didattica e sportiva che è riuscita a trasmettere ai suoi studenti.

“In questi locali c’era una tradizione sportiva importante, in particolare ricordo la tradizione pugilistica che qui è nata e cresciuta -prosegue Morano – Tanti sportivi si sono allenati in questa scuola che ha dato lustro e soddisfazioni allo sport in Irpinia. Purtroppo oggi la Dante Alighieri è chiusa e abbandonata a se stessa, vittima dell’incuria e di atti vandalici, senza che nessuno in questi anni abbia preso in mano la situazione ponendosi il problema di riqualificarla nell’interesse dei cittadini. Come centro-destra ci poniamo quale obiettivo prioritario la riqualificazione della Dante Alighieri e con essa la messa in sicurezza di tutta l’edilizia scolastica di competenza comunale”.