Liceo Mancini, si allontana l’ipotesi riapertura per il prossimo anno scolastico

Si allenta l’ipotesi riapertura del Liceo Mancini per l’inizio del prossimo anno scolastico. Nel giorno in cui era prevista la consegna della perizia tecnica sull’edificio di via De Conciliis da parte del Ctu nominato dal Tribunale di Avellino, è stata presentata un’istanza di proroga che, di fatto, rallenta ulteriormente l’iter e raffredda non poco le speranze di recupero della sede storica del liceo cittadino.

La richiesta è di 60 giorni, necessari per approfondire le risultanze delle prove effettuate, ed in particolare sei prove di carico sui solai, due da sforzo per piano e due con martinetto piatto doppio. Sulla richiesta di proroga si dovrà decidere nel corso dell’udienza, già fissata, per mercoledì prossimo, 11 luglio.