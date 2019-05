Licenziamenti Iavarone, il sindacato scrive a Prefetto e Asi

Vertenza Iavarone Legnami, il sindacato chiede un confronto con l’azienda in vista del vertice in Regione che sarà convocato nei prossimi giorni a conclusione della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo per 9 dipendenti su 19.

Cgil, Cisl e Uil scrivono a Prefetto, Asi e al sindaco di Calitri, rimarcando che “restano tantissime giornate di ferie non godute per svariati mesi per ogni singolo lavoratore. Non ancora pagate le spettanze e il saldo di febbraio e gli interi stipendi di marzo e aprile”.

In sciopero da una settimana, con presidio davanti lo stabilimento di Calitri, i lavoratori attendono la convocazione del confronto per fare chiarezza sul loro futuro.