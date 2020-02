Politica Licenziamenti EX LSU Scuola, la nota di Armando Cesaro 29 febbraio 2020

“Da lunedì migliaia di ex Lsu impegnati come personale ausiliario nelle scuole di tutta Italia, tantissimi campani, saranno tagliati fuori dalle procedure di stabilizzazione perché senza diploma. Non potranno continuare a svolgere il lavoro che hanno fatto fino ad oggi senza problemi, anzi non senza sacrifici, solo perché senza il pezzo di carta, perché così ha deciso il governo giallorosso. Inaccettabile. Siamo al loro fianco, condividiamo la levata di scudi dei sindacati, ci preoccupa il silenzio dei partiti di di governo, della sinistra. Ma in Campania, dove in queste ore stiamo vivendo sulla pelle nostra e dei nostri figli il problema dell’igienizzazione delle scuole comprendendone finalmente l’importanza, De Luca che dice?” – quanto affermato dal capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro – che sulla questione annuncia una mozione con la quale si impegna al presidente della Regione Campania ad attivarsi presso il governo perché si individuino tutti gli strumenti più utili e a scongiurare il licenziamento degli ex Lsu impegnati nelle scuole e a fronteggiare il problema della carenza di organico di personale ausiliario nelle scuole.