LI.SI.PO. De Lieto:”Strano paese l’Italia, scarcera i detenuti 41bis e regolarizza stranieri irregolari”

E’ sulla linea dell’approvazione l’ennesima sanatoria per regolarizzare diverse centinaia di stranieri irregolari. Ancora una volta la presa di posizione dei soliti buonisti sembra aver raggiunto l’obiettivo. A tal riguardo il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia LI.SI.PO., Antonio de Lieto ha dichiarato: “la brutale, vile e vigliacca violenza sessuale, ai danni di una infermiera di Napoli, la tentata violenza e lo sputo in faccia ad una minorenne e resistenza ai carabinieri interventi verificatasi a pochi passi dalla Basilica palladiana in pieno centro a Vicenza, sono solo gli ultimi squallidi atti criminali di bestie travestite da uomini, di una lunga serie di violenze e tentate violenze perpetrate per la maggior parte da stranieri che scorazzano in lungo e largo per il nostro Paese”.

“I nostri politici ben remunerati, a giudizio del LI.SI.PO. – ha continuato de Lieto – devono fare gli interessi del Popolo Italiano, che per questo motivo li ha votati, giammai per regolarizzare chi è entrato illegalmente nel nostro Paese. Il LI.SI.PO. –il Ministro dell’Interno certamente è bene informato di quanto accade quotidianamente nel nostro Paese ed in considerazione di ciò il LI.SI.PO., rileva sempre la solita “mollezza” non solo del Ministro dell’Interno ma anche del Governo”.

“E’ giusto pensare agli italiani – ha concluso il leader del LI.SI.PO. – attanagliati dall’emergenza sanitaria e da tutto quello che ne consegue, altro che impegnarsi con tutte le forze per varare l’ennesima sanatoria che premia chi ha varcato i nostri confini violando le leggi. Strano Paese il nostro, mette fuori dalle carceri i condannati al 41 bis e regolarizza gli stranieri irregolari” !!!