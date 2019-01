L’ex Irisbus riparte: firmato l’accordo di programma per il rilancio della sede di Flumeri

Nell’ambito del programma di investimenti per il tessuto produttivo della Campania, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Campania finalizzato al sostegno di un contratto di sviluppo presentato dalla società Industria Italiana Autobus S.p.A. per la realizzazione di un programma di sviluppo industriale relativo alla riattivazione del sito produttivo, ex Irisbus, di Flumeri, impegnato nella realizzazione di veicoli a motorizzazione anteriore e posteriore appartenenti al segmento dei mini-midibus.

La sottoscrizione dell’Accordo di Programma consentirà l’attivazione delle procedure finalizzate alla partecipazione al capitale di rischio della società Industria Italiana Autobus S.p.A. da parte di Invitalia, con la conferma della messa a disposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico di risorse complessivamente pari a 18.163.265,30 euro, di cui 2.040.000 euro già erogati, subordinatamente alla presentazione e alla positiva valutazione del nuovo piano industriale dell’impresa, da parte di Invitalia.

“Si tratta di una operazione di rilevante impatto sulla competitività del sistema produttivo regionale che consentirà sia il recupero e la riqualificazione dello stabilimento ex Irisbus che la salvaguardia occupazionale”, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla giunta della Regione Campania. Il programma di investimento prevede il progressivo riassorbimento dalla CIGS, di circa 300 unità impiegate presso il sito irpino “e la conservazione, da parte della Industria Italiana Autobus S.p.A., di uno stratificato e localizzato know how nella produzione di autobus”.