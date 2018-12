Provincia Legge “Spazzacorrotti”, gazebo M5S a Montoro con la parlamentare Pallini 19 dicembre 2018

Dopo la tre giorni dello scorso week-end dedicata al Decreto Fiscale e alle ricadute sulle imprese e sui territori, la parlamentare avellinese del Movimento 5 Stelle Maria Pallini torna in Irpinia per illustrare il provvedimento legislativo, approvato ieri alla Camera, ribattezzato “Spazzacorrotti”.

Per l’occasione gli attivisti pentastellati di Montoro hanno organizzato un gazebo informativo previsto per sabato 22 dicembre, a partire dalle 17, in piazza Mercato in frazione San Pietro. A seguire appuntamento alle 18.30 presso il Bar Ambrosia in via Santi Sabino e Romolo ad Atripalda per brindare all’approvazione del provvedimento e alle imminenti festività natalizie.

“Finalmente – esordisce la portavoce irpina – è stata approvata una legge che gli italiani attendevano da tempo e che contiene misure importanti di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, sulla prescrizione del reato e sulla trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

“Con questo provvedimento – continua la deputata – i cittadini onesti che lavorano nella legalità da oggi sapranno che c’è uno Stato che è dalla loro parte. Una delle nostre bandiere programmatiche è legge dello Stato e ne siamo più che mai orgogliosi”.

“Le forze dell’ordine – incalza Pallini – avranno tutti gli strumenti necessari per cogliere in flagranza di reato i ‘furbetti’ e grazie al Daspo si eviteranno in futuro altre potenziali illegalità. Il provvedimento contiene, inoltre, norme a favore della trasparenza in merito alle donazioni ai partiti o movimenti e alle fondazioni collegate ad essi”.

“Si concretizza una legge – conclude la parlamentare 5 Stelle – fortemente voluta dal ministro della Giustizia Bonafede che rappresenta una delle battaglie storiche del Movimento e che rafforza uno dei nostri cavalli di battaglia: l’onestà sarà la normalità. Finalmente”.