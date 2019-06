Politica Lega Giovani Avellino: nominati i portavoce a Cervinara e San Martino Valle Caudina 24 giugno 2019

Continua il costante radicamento della Lega Giovani in provincia di Avellino, guidata dal portavoce provinciale Giuseppe D’Alessio.

Il partito del Carroccio, capitanato dal portavoce provinciale Sabino Morano, ha deciso di radicarsi in maniera forte anche in Valle Caudina, in modo particolare a Cervinara e San Martino: Francesco Casale sarà il portavoce cittadino della Lega Giovani a Cervinara, mentre Gennaro Ceccarelli a San Martino Valle Caudina.

Trattasi di due ragazzi che da sempre si occupano di politica e che daranno un contributo fondamentale a un movimento giovanile che sta crescendo su tutti i territori irpini dove oggi rappresenta uno dei movimenti giovanili più strutturati e organizzati.

“In accordo con Sabino Morano – dichiara Giuseppe D’Alessio – abbiamo deciso di affidare la guida del movimento giovanile a Cervinara e San Martino a due ragazzi esperti e volenterosi. Per me è un piacere, oltre che un onore avere nel gruppo elementi importanti. La Lega Giovani in provincia di Avellino coprirà tutti i territori irpini, continuando a far legare i giovani alla politica e al progetto di Matteo Salvini, unica strada percorribile per far rialzare l’Irpinia dopo anni di cattiva gestione. A breve verranno nominati altri portavoce cittadini in altri comuni irpini “.