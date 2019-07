Politica Lega Giovani Avellino, nominati i portavoce a Torella dei Lombardi e a Sant’Angelo all’Esca 4 luglio 2019

Continua il costante radicamento della lega Giovani in provincia di Avellino, guidata dal portavoce provinciale Giuseppe D’Alessio. La Lega, capitanata dal portavoce provinciale Sabino Morano, ha deciso di radicarsi in maniera forte su tutto il territorio, questa volta in modo particolare a Torella dei Lombardi e Sant’Angelo all’Esca.

Antonio Marciano sarà il portavoce cittadino della Lega Giovani a Torella dei Lombardi, sin da subito ha appoggiato costantemente il progetto della Lega in Irpinia, ottenendo un ottimo risultato all’elezioni Europee e soprattutto con la raccolta firme per la castrazione chimica. Per Sant’Angelo all’Esca, invece, sarà il diciottenne Giuseppe Lumini a guidare il partito giovanile sul territorio, tante già le adesioni dal suo comune.

Ragazzi che da sempre si occupano di politica e che daranno un contributo fondamentale ad un movimento giovanile, che sta crescendo su tutti i territori irpini e dove oggi rappresenta uno dei movimenti giovanili più strutturati ed organizzati.

Giuseppe D’Alessio dichiara: “In accordo con Sabino Morano e con il coordinatore regionale della Lega giovani Nicholas Esposito, abbiamo deciso di affidare la guida del movimento giovanile a Torella dei Lombardi e Sant’Angelo all’Esca a due ragazzi che hanno dimostrato fedeltà al progetto, con una lodevole militanza”.

“Avranno la responsabilità di rappresentare nei loro comuni il primo partito in Italia ed in Europa, che viaggia al 38% sul piano nazionale, ma sono sicuro che porteranno in alto il progetto leghista e salviniano – ha specificato il portavoce provinciale. – Ci stiamo preparando al meglio per la festa della Lega Avellino, che stiamo organizzando a Montella e Cassano Irpino, il 13 e 14 luglio, dove il movimento giovanile della provincia di Avellino sarà ancora una volta protagonista con l’arrivo del coordinatore nazionale della Lega Giovani e vice segretario della Lega On. Andrea Crippa. A breve verranno nominati altri portavoce cittadini in altri comuni irpini “.