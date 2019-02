Provincia Lega Giovani Avellino: Iuspa nominato portavoce giovanile ad Ariano Irpino 12 febbraio 2019

Il portavoce della Lega Giovani per la provincia di Avellino Giuseppe D’Alessio ha nominato Ettore Iuspa portavoce giovanile per la città di Ariano Irpino. Sarà lo studente di Giurisprudenza a ricoprire questo importante ruolo.

“C’è chi lo fa per interesse, chi per amicizia, chi per noia. C’è chi vive in un mondo proprio, chi abbassa la testa e si tiene lontano – afferma Iuspa – Non mi sento di pontificare su ciò che è giusto o sbagliato. Credo piuttosto nella capacità di creare fronti comuni, nella sensibilità di chi antepone l’interesse collettivo a quello individuale, nella partecipazione come massima espressione d’amor proprio. Una politica cittadina che riverberi le istanze e non le soffochi, che sia strumento di ausilio e non di isolamento.

Nella speranza di costruire con gli amici della Lega una solidità che duri nel tempo – aggiunge il neo eletto – affinchè ricominciare sia davvero la più grande manifestazione di coraggio. Ringrazio infinitamente il portavoce provinciale della Lega Giovani Avellino Giuseppe D’Alessio e il coordinatore della Lega Giovani Campania Nicholas Esposito, per la nomina. Sarà un piacere collaborare anche con il neo Portavoce provinciale della Lega Sabino Morano. “