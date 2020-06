Politica Lega, dimissioni D’Alessio: la vicinanza di Primavera Irpinia e di Toriello 26 giugno 2020

“A nome di tutta l’associazione Primavera Irpinia, esprimo la mia solidarietà all’amico Giuseppe D’Alessio, per tutto ciò che l’ha portato a rassegnare le dimissioni da coordinatore della provincia di Avellino del movimento giovanile della Lega”. Lo afferma Massimo Bimonte, coordinatore Primavera Irpinia. “Ne ho sempre apprezzato la determinazione e la passione politica, il suo impegno in ogni occasione e la profonda lealtà al gruppo. È stato sempre presente ad ogni manifestazione, incontro, dibattito e conferenza del partito; non conosco le motivazioni di tale scelta ma sono sicuro che saranno condivisibili e frutto di un ragionamento ponderato e sofferto”.

Al fianco di D’Alessio anche Gianni Toriello, consigliere comunale Santo Stefano del Sole. “Sono rimasto sorpreso della notizia, visto l’impegno e la voglia che in questi anni Giuseppe ha profuso per la causa. Mi ricordo il grande impegno nell’organizzazione del primo raduno della Lega di Avellino a Montella, gli riconosco la passione per la politica, quella con la P maiuscola, l’onestà e la cooperazione in tutto il suo cammino politico”.