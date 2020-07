Politica Lega Campania scende in piazza con 80 gazebo nel fine settimana 2 luglio 2020

Il 4 e 5 luglio la Lega sarà presente in 80 piazze della Campania per il tesseramento 2020 e dire “basta ai governi centrale e regionale.

Saremo presenti nelle piazze della Campania con 80 gazebo per raccogliere nuove e vecchie adesioni in vista del Tesseramento 2020”, spiega il segretario regionale della Lega in Campania, l’onorevole Nicola Molteni. “Sarà possibile firmare contro l’immigrazione incontrollata, contro lo smaltimento dei Decreti Sicurezza e per dire stop ai vitalizi. Il messaggio è unico: mandare a casa il governo e dire basta a De Luca”.

“Insieme faremo rinascere l’orgoglio di una regione che merita serietà, idee nuove e la camorra fuori dai palazzi. Basta rifiuti, basta violenza, la Lega si propone come esempio di buon governo per una regione a misura di persone perbene”.