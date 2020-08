Lega Campania. Nicola Molteni:”Inchiesta giustizia contabile: figlia delle clientele della sinistra in questi anni”

Il segretario della Lega in Campania, on. Nicola Molteni, si è espresso in merito alla nuova inchiesta della giustizia contabile sui 20 mln di euro assegnati dalla Regione a strutture sanitarie private.

“L’inchiesta della GdF e della Corte dei Conti fa luce sulla prassi politica della sinistra in questi anni in Campania: assistenzialismo e clientele. E intanto ai cittadini toccano le lunghe liste d’attesa, i ricoveri in barella, i trasferimenti al Nord per le cure. Basta con questa vecchia politica figlia di De Mita, Mastella e De Luca. Fuori i mercanti dal Palazzo. I servizi al cittadino tornino tema centrale dell’azione politica dei nostri amministratori”.