Provincia Lega, anche il Vicesindaco di Moschiano aderisce al partito di Salvini 1 febbraio 2019

Nuovo colpo della Lega in Irpinia: il vicesindaco di Moschiano Mario Mazzocca aderisce al partito di Salvini. Vicinissimo al consigliere provinciale Pino Graziano, Mazzocca arriva a ingrossare le fila dei Salviniani irpini.

“Il partito in Irpinia, in questa fase, grazie all’operato della nuova segreteria provinciale si sta dimostrando sempre più catalizzatore di classe dirigente di qualità” commenta soddisfatto Graziano, che con la sua elezione a Palazzo Caracciolo con la lista Prima gli Irpini presentata da Sabino Morano alle scorse elezioni provinciali si è confermato ancora una volta il punto di riferimento principale per gli amministratori del Vallo di Lauro.

Nel fine settimana il partito di Salvini sarà presente in tre importanti realtà irpine con i propri gazebo: ad Avellino, in corso Vittorio Emanuele, sabato pomeriggio e domenica mattina, a Montella in piazza Bartoli domenica mattina e ad Ariano Irpino in via Rodolfo D’affitto sabato pomeriggio e domenica mattina.