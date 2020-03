Le strade di Avellino saranno sanificate. All’ingresso del Comune duplice presidio della Misericordia

Alpi – Emergenza coronavirus, le strade della città di Avellino saranno sanificate e disinfestate. Le operazioni partiranno alle 23.30 di questa sera, martedì 10 marzo, e si concluderanno quando saranno portate a termine del tutto. Operazioni che saranno attuate in collaborazione con Irpiniambiente lungo tutte le strade urbane, con ipoclorito di sodio all’1%.

Intanto da questa mattina, come già annunciato ieri anche dal nostro giornale, ci sono delle novità all’ingresso della casa comunale di piazza del Popolo, casa che, ovviamente, è stata sanificata. La Misericordia ha previsto, infatti, un duplice presidio fisso davanti all’ingresso principale del Municipio e davanti all’ufficio Anagrafe. Uomini dell’associazione misurano la febbre agli utenti, controllando il loro stato di salute in entrata, e fanno sanificare con l’amuchina.

“In questo momento occorre la massima collaborazione da parte di tutti – afferma il sindaco Festa -. Solo in questo modo possiamo evitare ripercussioni. Ieri sera abbiamo già effettuato controlli e sollecitazioni presso locali e bar per far rispettare il metro di distanza. I controlli saranno rigorosi, affinché tutti rispettino le misure previste dal Dpcm. Ci siamo attrezzati anche per far recapitare prodotti alimentari alle persone anziane e a tutti coloro che non possono uscire di casa in questo periodo, grazie all’ausilio, anche in questo caso, della Misericordia”.