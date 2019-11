Le “Sardine d’Irpinia” scendono in piazza ad Avellino

Le ‘Sardine d’Irpinia’ scendono in piazza sulla scia di quanto sta accadendo in tutta Italia. Il flash mob si terrà il prossimo primo dicembre, alle ore 18 in Piazza Garibaldi, ad Avellino. L’iniziativa, dunque, avverrà il giorno dopo quella organizzata a Napoli dalle sardine partenopee. “Il flash mob si terrà il primo dicembre per non accavallarci con la manifestazione di Napoli e per permettere a tutti di partecipare”, spiegano gli organizzatori.

E ancora: “Anche noi irpini scendiamo in piazza per dire NO alle politiche proposte dalla destra e da Salvini piene di odio, di rancore e di paure verso ciò che è diverso. Nessuna bandiera, nessun insulto, nessuna violenza. Perché fa più rumore un mare in silenzio che un pirata che urla. Ti chiediamo di incontrarci in piazza per dire basta ad una politica che si nutre di odio, razzismo, paura: vogliamo cultura, giustizia, inclusione.”.