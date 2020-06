Attualità Le polizze assicurative per gli agenti immobiliari 15 giugno 2020

L’assicurazione agente immobiliare è un tipo di polizza che deve essere sottoscritta in maniera obbligatoria secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 57/2001. Essa va stipulata da tutti i professionisti che sono iscritti presso le Camere di Commercio al Ruolo Mediatori. Gli agenti immobiliari vengono annoverati fra i professionisti intellettuali: di conseguenza essi hanno un obbligo di mezzi verso i clienti. Lo scopo di una Polizza Agente Immobiliare è quello di proteggere il professionista rispetto a richieste di risarcimento che potrebbero essere inoltrate dai clienti.

A cosa serve la polizza RC per gli agenti immobiliari

Quella che viene svolta dagli agenti immobiliari è una professione potenzialmente in grado di causare danni molto consistenti. Grazie a una polizza di responsabilità civile professionale possono essere tutelati non solo i liberi professionisti che sono iscritti alla Camera di Commercio, ma anche i professionisti dello studio associato e più in generale tutti i collaboratori che lavorano sotto la responsabilità dei soggetti che hanno sottoscritto la polizza. A essere tutelate sono le attività per cui gli iscritti all’albo a norma di legge possono emettere fattura: per esempio gli atti di permuta, di vendita o di acquisto di attività industriali, di attività artigianali, di attività commerciali, di terreni o di immobili.

La responsabilità e le coperture

Nella maggior parte dei casi un agente immobiliare può essere oggetto di denuncia qualora sia stata ritenuta non soddisfacente da parte del cliente la gestione della trattativa che è stata condotta per portare a termine un contratto. La responsabilità agente immobiliare è correlata all’esercizio della sua professione: il lavoratore è tutelato dalla polizza rispetto alle richieste di indennizzo correlate a suoi eventuali errori professionali. Anche le spese legali che devono essere affrontate per difendersi rientrano tra quelle che possono essere rimborsate dalla polizza.

Quali danni sono compresi

In una polizza agenti immobiliari sono inclusi i danni dovuti allo smarrimento o alla perdita di documenti o di atti, a condizione che ciò non sia avvenuto per una rapina, per un furto o per un incendio; inoltre, la copertura si estende ai danni causati dalla circolazione di veicoli o dalla conduzione dello studio, così come allo smarrimento delle chiavi degli immobili affidate all’agente.

Cosa è necessario sapere prima di sottoscrivere una polizza

Le assicurazioni di responsabilità civile professionale per gli agenti immobiliari coprono unicamente le richieste che sono state presentate nel corso del periodo di validità della polizza, sempre che gli illeciti siano stati compiuti a partire dalla data in cui inizia la retroattività in poi. In alcuni casi il premio base può comprendere la retroattività senza limiti: è ciò che avviene qualora nel corso degli ultimi 5 anni non vi siano stati sinistri. È utile tener presente, inoltre, che qualora alla scadenza della RC professionale essa non venga rinnovata, non potranno essere accolte le richieste di risarcimento che saranno presentate in seguito.

La franchigia e le esclusioni

La franchigia per la RC professionale agenti immobiliari è di 500 euro. Per quel che concerne le richieste di risarcimento che la polizza non copre – le cosiddette esclusioni standard – esse sono relative agli illeciti che sono stati compiuti da agenti immobiliari che non risultano iscritti all’albo, che si sono verificati prima che iniziasse il periodo di decorrenza della retroattività o che sono stati commessi per atto doloso o frode. In qualsiasi circostanza, anche se la sottoscrizione di questo tipo di polizza è obbligatoria, ogni agente immobiliare ha la facoltà di decidere presso quale compagnia stipularla, scegliendo la soluzione che ritiene più vantaggiosa dal punto di vista economico e sotto il profilo della copertura globale.