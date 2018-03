Provincia ‘Le mani sui cuori’, visite mediche gratuite a Bagnoli 30 marzo 2018

Tornano le giornate dedicate alla prevenzione medica gratuita promosse dall’associazione «le mani sui cuori» presieduta dal dottor Franco Russo. Prossimo appuntamento è domenica 15 aprile a Bagnoli Irpino presso i locali della scuola elementare in Via Anna Frank. La giornata di prevenzione sarà realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’associazione Pietas.

E’ indispensabile la prenotazione contattando – dalle ore 19 alle 21 – il numero 393 87 83 019.

Dalle ore 9:30 fino alle 13 sarà possibile eseguire visite mediche di:

Pneumologia a cura di Giuseppe Bianchino; Cardiologia a cura di Gerardo Piscopo; Urologia a cura di Mario Di Martino; Dermatologia a cura di Stefania Di Cicilia; Otorinolaringoiatria a cura di Aldo Nargi; Odontoiatria a cura di Francesco Finizio (Visita odontoiatrica per prevenzione e/o diagnosi precoce di carie dentale, malocclusione e cancro della bocca); Fisiatria a cura di Francesco Russo (Visita fisiatrica per prevenzione e/o diagnosi precoce della scoliosi nei ragazzi a partire dai 10 anni di età); Visita medica generale a cura di Francesco Russo (Visita medica generale e aiuto per autocontrollo di dosaggio su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia).

Si riprenderà il pomeriggio alle ore 16 e si proseguirà fino alle ore 20 con le seguenti visite mediche:

Allergologia a cura di Francesco Gaeta; Cardiologia a cura di Giuseppe Rosato; Urologia a cura di Carmine Pacifico; Dermatologia a cura di Giuseppe Volpe; Fisiatria a cura di Francesco Russo (Visita fisiatrica per prevenzione e/o diagnosi precoce della scoliosi nei ragazzi a partire dai 10 anni di età); Visita medica generale a cura di Francesco Russo (Visita medica generale e aiuto per autocontrollo di dosaggio su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia).