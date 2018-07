Le 4 notti dei Briganti, le parole dell’amministratore di Hs Company

“Le 4 Notti dei Briganti” sta per arrivare, una rassegna culturale all’ombra del Castello della Leonessa, che si terrà dal 2 al 5 agosto a Montemiletto.

Anche quest’anno Hs Company sarà promotrice della manifestazione, come si evince dalle parole dell’amministratore unico Giuseppe Pasquariello, il quale nella conferenza stampa tenutasi oggi presso il Circolo della Stampa di Avellino, ha confermato la volontà di rafforzare lo stretto legame con gli organizzatori della kermesse.

Di seguito quanto espresso dal rappresentante della Hs Company: “E’ un piacere essere qui oggi in qualità di rappresentante dell’azienda HS, per confermare il sostegno alla manifestazione “le 4 notti dei Briganti”.

Tutto nacque lo scorso anno quando un gruppo di giovani montemilettesi, chiese supporto al fondatore della Hs Company, affinché si potesse dare vita a questa iniziativa, il quale decise sin da subito di premiare la grinta e l’entusiasmo dei suoi compaesani.

Fiducia ben riposta per Michele Gubitosa, visto l’immediato successo riscosso nella prima edizione della manifestazione, tanto da riuscire a riproporre la kermesse anche quest’anno arricchita da tante novità.

Noi tutti , insieme alla cittadinanza e agli organizzatori , ci auspichiamo che con il tempo diventi un’iniziativa di riferimento in tutta l’Irpinia.

Siamo coscienti che in questo momento una comunità come montemiletto ha bisogno di attenzioni più concrete e utili per lo sviluppo di un piccolo centro.

Iniziamo da qui, iniziamo a dar seguito a questa manifestazione cosi’ importante che si ripeterà negli anni, nei primi giorni di agosto e che le migliaia di persone attese siano il monito per la rinascita economica del piccolo comune irpino. L’intento è che possa essere un buon inizio per dare attenzione alla comunità di Montemiletto!

E’ tanto il lavoro svolto per incasellare ogni dettaglio, tanto è l’orgoglio verso questo paese di provincia, che vuole lanciare un segnale forte.

Faccio i complimenti al direttivo della manifestazione, da parte del Gruppo HS che rappresento, porto il sincero in bocca al lupo agli organizzatori da parte del fondatore di HS, Michele Gubitosa , il quale essendo oggi parlamentare della Repubblica non segue più direttamente il nostro gruppo, ma resta comunque attento a tutte le iniziative che l’azienda mette nel sociale con un occhio particolare per il comune di Montemiletto, che come sapete e’ anche il suo comune.

Nella piccola comunità irpina sta per confermarsi l’appuntamento , le 4 notti dei briganti, che ci accompagnerà ora come nei prossimi anni. In bocca al lupo a tutti”

Di seguito il link per rivedere la prima edizione della manifestazione, che avuto grande successo: