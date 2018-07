‘Le 4 notti dei Briganti’, la presentazione del libro ‘Doppio Binario’ con il Procuratore Cantelmo

‘Le 4 notti dei Briganti’, evento promosso a Montemiletto per valorizzare cultura, storia, tradizione ed enogastronomia, dedicherà una delle cinque giornate al tema della giustizia e del potere con la presentazione del libro ‘Doppio binario’.

Il libro scritto dal penalista, Bruno Larosa, sarà spunto per un interessante confronto tra i prestigiosi relatori. Le conclusioni dell’evento saranno affidate al Procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo. Sarà presente all’evento anche il giornalista Gigi Marzullo.

L’appuntamento è per sabato 4 agosto al Castello della Leonessa di Montemiletto, dalle ore 11.

‘Doppio binario’ è un romanzo giallo che tra colpi di scena e momenti di forte tensione emotiva interroga il lettore sul senso della giustizia e del potere, attraverso personaggi cui è affidato il compito di interpretarne le varie sfumature e di provare ad intercettare la strada della verità. Ed è proprio questo il filo conduttore del racconto: l’algoritmo della verità.

La verità sull’omicidio di un potente ed importante avvocato – è in sintesi la trama del romanzo – è scritta nelle sue agende. Dario, il figlio, la scopre pagina dopo pagina aiutato da un altro avvocato. Non si tratta di una rapina finita male ma del tragico epilogo di una lunga e complessa macchinazione avviata intorno a giochi di potere dagli uomini più influenti di una città. In Doppio binario il penalista Larosa evidenzia le storture e i loschi meccanismi che si attuano intorno al desiderio di affermazione e di potere con scrittura lucida e cosciente.

Un doppio sistema di regole attraverso la quale si interviene per la ricerca dell’ algoritmo della verità. Una ricerca che l’uomo non ha mai smesso di condurre in nome della propria dignità.

Tutte le novità dell’evento, saranno svelate durante la conferenza stampa di domenica 8 luglio, dalle ore 17, al Circolo della Stampa di Avellino. Le 4 notti dei Briganti, giunto alla seconda edizione, andrà in scena a Montemiletto dal 2 al 5 agosto 2018.