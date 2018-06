Provincia Le 4 Notti dei Briganti, a Montemiletto inaugura l’evento Luca Abete 29 giugno 2018

Count down per la seconda edizione della rassegna Le 4 Notti dei Briganti, che andrà in scena a Montemiletto dal 2 al 5 agosto 2018.

Cultura, storia, tradizione, enogastronomia il fulcro della manifestazione.

Il progetto si snoderà nell’arco di cinque giorni con un ricco calendario di eventi: dibattiti, convegni e tante iniziative dedicate al recupero dell’identità e delle radici.

Ad aprire la rassegna, giovedì 2 agosto alle 11.00, sarà Luca Abete, il celebre inviato di Striscia La Notizia, con la tappa del suo tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, progetto premiato dalla Medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella e patrocinato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

“L’incontro con i giovani – illustra il Presidente Luigi Managò – aprirà il ciclo di incontri e sono certo che il nostro conterraneo Abete saprà trasferire ai ragazzi della nostra comunità la sua passione, il suo entusiasmo e coraggio, spingendoli a lottare per i propri sogni e per quello in cui credono”.

L’appuntamento dunque è per il 2 agosto 2018, nell’ambito delle 4 Notti dei Briganti, evento ideato e promosso dall’Associazione Centro Sociale Antonio Gubitosa, con il patrocinio del Comune di Montemiletto e dell’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania.

La presentazione dell’evento è fissata per domenica 8 luglio, alle ore 17, presso il Circolo della Stampa di Avellino.