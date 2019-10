Cronaca Primo Piano Lavoro nero, cantieri edili nel mirino: un imprenditore denunciato e un’attività sospesa 22 ottobre 2019

Un lavoratore privo di regolare assunzione e violazioni alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: è quanto emerso all’esito di una serie di controlli su luoghi di lavoro eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

In particolare, l’accesso ispettivo effettuato dai Carabinieri delle Stazioni di Baiano e Monteforte Irpino a due cantieri edili di Baiano, ha permesso in un caso di riscontrare delle irregolarità sotto il profilo della sicurezza per i lavoratori: all’esito delle verifiche, la titolare della ditta è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino perché ritenuta responsabile di violazione alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 in quanto è stata rilevata l’omessa installazione di protezioni per evitare la caduta accidentale degli operai lungo i blindi presenti sul cantiere.

È invece scattata la maxisanzione per lavoro irregolare nei confronti del titolare di un’impresa edile dove è stato riscontrato l’impiego di un lavoratore non regolarmente assunto: per l’attività è stato adottato il provvedimento di sospensione in quanto impiegava lavoratori privi di regolare assunzione in misura superiore alla soglia del venti percento del totale delle rispettive maestranze fissata dalla normativa vigente.