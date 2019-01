Cronaca Primo Piano Lavoro in nero e carenze igienico-sanitarie in un bar del centro 10 gennaio 2019

Blitz della Polizia Municipale di Avellino in un bar lungo corso Vittorio Emanuele. Trovati due 2 addetti alla somministrazione che, a seguito di accertamento dell’ispettorato del lavoro, sono risultati non assicurati.

In cucina sono state trovate altri due addetti alla preparazione di alimenti, di cui uno non in regola con le norme per l’assunzione del personale. Riscontrate anche carenze igienico-sanitarie.

Sono in corso gli accertamenti per la verifica della legittimità dei dehors. Al termine del controllo sono state comminate sanzioni amministrative per 9mila euro.