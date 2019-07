Lavori sull’A16, chiude il tratto tra Grottaminarda e Benevento

Lavori lungo l’Autostrada A16, chiude il tratto tra Grottaminarda e Benevento. Lo stop in direzione Napoli scatterà, per chi proviene da Canosa, lunedì 8 luglio alle 22 e andrà avanti fino alle 6 di martedì 9 luglio. I lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, comporteranno anche la chiusura della stazione di Benevento in entrata verso Napoli.

Come percorso alternativo, si consiglia di uscire a Grottaminarda e seguire la SS90 in direzione Benevento per poi immettersi sulla SS7 seguendo le indicazioni fino a Benevento e successivamente le indicazioni per Pratola Serra-Avellino dove far rientro in autostrada A16 Napoli-Canosa dal casello di Avellino Est.