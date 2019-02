Magazine Lavori su fune, il miglior modo per ristrutturare la facciata del condominio 21 febbraio 2019

La ristrutturazione della facciata di un condominio è una procedura che deve essere eseguita con la massima attenzione, nel rispetto di leggi e normative in materia di sicurezza e affidandosi a personale esperto. È per questo che la scelta di lavori su fune è la soluzione ideale in quanto garantisce qualità del lavoro, velocità e risparmio rispetto ai lavori tradizionali su ponteggio.

Officine Verticali opera dal 1998 nel settore dei lavori edili con funi, come per la ristrutturazione esterni condominio, in tutta Italia ed in particolare a Roma e a Milano. I suoi operatori hanno tutti una lunga esperienza e un passato da alpinisti e free climber. E sono pronti a tutto.

Rivolgersi a Officine Verticali è, dunque, una garanzia. Tra i servizi offerti, l’intervento di messa in sicurezza che consente di eliminare il pericolo di caduta in basso accidentale dei materiali. Generalmente si interviene su frontalini dei balconi, cornicioni, parapetti o più semplicemente nelle facciate dove si verificano distaccamenti o lesioni.

E ancora, l’intervento di ripristino che consente, appunto, di ripristinare lo stato dei luoghi. Molto importante la scelta dei materiali da utilizzare che possono variare a seconda delle caratteristiche del fabbricato da ripristinare e/o anche dalle condizioni climatiche del momento.

E inoltre, la pulizia dei vetri ad alta quota. Per gli operatori di Officine Verticali, a differenza di quanto avviene per gli operatori su ponteggi tradizionali, più gli edifici sono alti più è semplice l’operazione di pulizia. Ad oggi, tra i clienti di Officine Verticali figurano Microsoft, con la sua sede di Roma, e Angelini Farmaceutica.

È importante rispettare le modalità di applicazione ed i tempi di asciugatura dei materiali utilizzati come da schede tecniche degli stessi. È inoltre fondamentale che i materiali siano delle migliori marche in commercio. E Officine Verticali non si fa mai trovare impreparata.