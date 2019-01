Provincia Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria: Montella si rifà il look 8 gennaio 2019

Lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria di immobili ed aree comunali per un importo di € 66.540,91. E’ questo un altro progetto approvato dall’amministrazione comunale di Montella con delibera di Giunta datata 3 gennaio 2019. Gli interventi previsti, portati avanti dal settore tecnico del Comune di Montella,

sono cinque: 1 – Trasformazione dei servizi igienici in piazza Bartoli per uso uffici, con installazione e potenziamento della video sorveglianza; 2 – Installazione di una barriera stradale protettiva lungo la strada vicinale Lavinella in corrispondenza del torrente Iennarulo; 3 – Completamento del collettore fognario in via Cervinaro; 4 – Sistemazione dei cordoni dei marciapiedi; 5 – Ripristino degli elementi di arredo urbano, quali panchine nei parchi pubblici e realizzazione delle pensiline a protezione delle fermate degli autobus.

“Si tratta di una serie di interventi necessari e funzionali a una migliore vivibilità della nostra cittadina, con la messa in sicurezza di alcuni punti del territorio e la riqualificazione di altre: attenzione massima al decoro urbano e alle sperequazioni al momento presenti in alcune zone del paese” spiega così il vicesindaco Ziviello.