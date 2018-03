Sport Lavori al Campo Coni, “Sportdays” trasloca a Parco Manganelli 13 marzo 2018

Campo Coni occupato dai lavori in vista delle Universiadi 2019, per questo “Sportdays”, la kermesse in programma in città dal 20 giugno, traslocherà a Parco Manganelli, che per l’occasione restituirà slancio ad un’area non proprio valorizzata.

La decisione è stata presa ieri mattina. A giugno, infatti, il Coni dovrà essere consegnato all’impresa che si occuperà della realizzazione delle opere finanziate con i fondi per le Universiadi.

“Il Metteng di atletica” in programma il 13 giugno si terrà tuttavia presso la struttura di via Tagliamento, in quanto la pista è l’unica disponibile nel capoluogo.