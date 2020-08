Avellino Primo Piano Lavoratori sanità privata senza contratto, la Cgil Avellino annuncia scioperi e proteste 5 Agosto 2020

I datori di lavoro AIOP e ARIS si defilano, salta la firma definitiva per il rinnovo del contratto, nonostante la firma della pre-intesa contrattuale. Un comportamento senza precedenti nel mondo del lavoro, al quale lavoratrici, lavoratori e sindacati reagiscono con la mobilitazione.

Scatta la mobilitazione della Cgil. Primi due giorni con assemblee e presidi. «Da domani 6 agosto – annuncia Licia Morsa, segretario generale Fp Cgil – per i lavoratori della sanità privata, 48 ore di azioni e proteste contro la mancata stipula del contratto, fermo da 14 anni, anni in cui sono stati richiesti sacrifici agli operatori, tra accordi di crisi e mancata applicazione di alcuni istituti contrattuali».

«Una scelta scellerata che non può non essere combattuta»: la Fp Cgil di Avellino organizza I presidi a cui prenderà parte l’intera Camera del Lavoro di Avellino quale sostegno e solidarietà a tutte le lavoratrici e lavoratori che da anni pazientemente attendono il riconoscimento dei propri diritti.

«Durante i mesi dell’emergeza sanitaria e del lockdown – osserva Franco Fiordellisi, segretario generale Cgil Avellino – abbiamo chiesto e anche oggi continuiamo a chiedere che la Regione e il Pubblico siano di guida e prevalenti nella Sanità, ma cosi continua a non essere, inoltre i privati non firmando il contratto, complice anche le Regioni che non “impongono” una moral session, sono colpevoli di concorrenza sleale e distorsione delle regole: ecco altri motivi per essere in piazza con la Fp»

Dopo la mancata firma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, Cgil Cisl e Uil hanno proclamato lo sciopero generale del comparto. Non ci sono scuse per giustificare il gravissimo atteggiamento di Aris e Aiop che si rimangiano la preintesa e non sottoscrivono il contratto: «Un comportamento irresponsabile e vergognoso», commenta ancora Morsa. «Ci associamo alla richiesta prodotta dalla Cgil e dalla Funzione pubblica Campania, rivolta alla Regione Campania, di revocare immediatamente gli accreditamenti in essere con le strutture rappresentate da Aiop e Aris».

Ecco il calendario della manifestazioni:

Giovedi 6 agosto, dalle 13,00 alle 15,00 l’appuntamento è davanti ai cancelli della clinica Villa Julie di Mirabella Eclano

Giovedi 6 agosto, dalle 16,00 alle 18,00 l’appuntamento è davanti alla sede della Fondazione Don Gnocchi di Sant’Angelo dei Lombardi

Venerdi 7 agosto, dalle 13,00 alle 15,00 l’appuntamento è davanti ai cancelli della clinica Montevergine di Mercogliano

Venerdi 7 agosto, dalle 16,00 alle 18,00 l’appuntamento è davanti alla sede della Casa di cura Malzoni di Avellino